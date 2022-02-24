Житель Иркутской области из-за долга убил двух человек

Их тела он закопал на мусорном полигоне



53-летний житель Нижнеилимского района Иркутской области признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».



Следствием и судом установлено, что 5 июля 2021 года при распитии спиртных напитков мужчина в ходе ссоры нанёс ножевые ранения 47-летнему знакомому и его 43-летней сожительнице. От полученных ранений они скончались на месте происшествия. Подозреваемый, заметая следы преступления, закопал тела потерпевших в лесу вблизи полигона твёрдых бытовых отходов, после чего сбежал.



По горячим следам мужчину задержали сотрудники полиции. Следователям СКР он пояснил, что мотивом убийства стал денежный долг, который он должен был вернуть потерпевшему.



Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР п Иркутской области.

