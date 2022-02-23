 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 февраля

22 февраля

Популярное

Мошенница из Иркутска продавала жителям Бурятии несуществующие товары

Мошенница из Иркутска продавала жителям Бурятии несуществующие товары
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Фото товаров аферистка скачивала с интернета и выдавала за свои

26-летняя жительница Иркутской области в августе 2020 года создала группу в мессенджере по продаже детских вещей. Она предлагала покупателям несуществующие товары - детские вещи, игрушки по заниженным ценам. В ходе выезда в соседний регион девушка была задержана бурятскими полицейскими, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Злоумышленница была ранее судима за мошенничество и условно осуждена на два года. Однако девушка не сделала соответствующих выводов и не прекратила свою противоправную деятельность.

Спустя практически год иркутские полицейские возбудили новые уголовные дела за аналогичное преступление.

В частности, в ноябре-декабре прошлого года в полицию Бурятии с заявлениями о мошеннических действий обратились жители республики и Забайкальского края. Полицейские установили причастность гражданки еще к четырем противоправным деяниям.

Так, в декабре на объявление злоумышленницы о продаже товаров для детей откликнулась 35-летняя жительница Забайкальского края. Она заказала детские игрушки на сумму более 9,5 тысяч рублей. После перевода денег покупательница, не дождавшись обещанного товара, обратилась в полицию.

В МВД отмечают, что ранее иркутянка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи с причинением значительного ущерба. Она нигде не работает, имеет двоих детей.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 23.02.2022
Причина возгорания установлена
В летевшем в Иркутск самолёте умер пассажир
В летевшем в Иркутск самолёте умер пассажир
Происшествия, 23.02.2022
Проводится доследственная проверка
Жительница Бурятии убила спящего сожителя
Жительница Бурятии убила спящего сожителя
Происшествия, 22.02.2022
Убийца опомнилась, когда было уже поздно
Свора собак держит в страхе жителей микрорайона в Улан-Удэ
Свора собак держит в страхе жителей микрорайона в Улан-Удэ
Происшествия, 22.02.2022
Сбившие в стаю собаки ведут себя агрессивно
В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин
В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин
Происшествия, 22.02.2022
За год неопытные водители совершили 60 аварий
В Бурятии горел магазин
В Бурятии горел магазин
Происшествия, 22.02.2022
Пожар произошёл из-за горячего шлака
В Бурятии девушка покалечилась, катаясь на Мамае на ледянке
В Бурятии девушка покалечилась, катаясь на Мамае на ледянке
Происшествия, 22.02.2022
Туристы катаются на ледянках и ватрушках с диких склонов, рискуя здоровьем и жизнью
«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли
«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли
Происшествия, 22.02.2022
На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии
В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч
В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч
Происшествия, 22.02.2022
Преподаватель вуза делал выпускные работы за студентов
В Иркутской области чиновников и бизнесменов задержали за хищение 40 млн
В Иркутской области чиновников и бизнесменов задержали за хищение 40 млн
Происшествия, 22.02.2022
Раскрыто мошенничество на 40 миллионов рублей при строительстве путепровода
В Улан-Удэ романтик украл огромного плюшевого медведя
В Улан-Удэ романтик украл огромного плюшевого медведя
Происшествия, 22.02.2022
Молодой вор разбил витрину цветочного магазина и вытащил медведя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^