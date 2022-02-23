Мошенница из Иркутска продавала жителям Бурятии несуществующие товары

Фото товаров аферистка скачивала с интернета и выдавала за свои



26-летняя жительница Иркутской области в августе 2020 года создала группу в мессенджере по продаже детских вещей. Она предлагала покупателям несуществующие товары - детские вещи, игрушки по заниженным ценам. В ходе выезда в соседний регион девушка была задержана бурятскими полицейскими, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Злоумышленница была ранее судима за мошенничество и условно осуждена на два года. Однако девушка не сделала соответствующих выводов и не прекратила свою противоправную деятельность.



Спустя практически год иркутские полицейские возбудили новые уголовные дела за аналогичное преступление.



В частности, в ноябре-декабре прошлого года в полицию Бурятии с заявлениями о мошеннических действий обратились жители республики и Забайкальского края. Полицейские установили причастность гражданки еще к четырем противоправным деяниям.



Так, в декабре на объявление злоумышленницы о продаже товаров для детей откликнулась 35-летняя жительница Забайкальского края. Она заказала детские игрушки на сумму более 9,5 тысяч рублей. После перевода денег покупательница, не дождавшись обещанного товара, обратилась в полицию.



В МВД отмечают, что ранее иркутянка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи с причинением значительного ущерба. Она нигде не работает, имеет двоих детей.

