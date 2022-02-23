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Житель Бурятии напоил возлюбленную и выкрал у неё золотые кольца

Житель Бурятии напоил возлюбленную и выкрал у неё золотые кольца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После кражи мужчина уехал в район

20 февраля в отдел полиции в Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о краже драгоценностей. Женщина рассказала полицейским, что в ноябре прошлого года из её шкатулки были украдены два золотых кольца. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

- Полицейские установили причастность к краже 27-летнего жителя Хоринского района, с которым потерпевшая ранее находилась в отношениях. В ходе выезда в район он был задержан городскими полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как позже выяснилось, молодой человек украла кольца во время совместного распития алкоголя, когда пара жила вместе неделю. Драгоценности он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
кража

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