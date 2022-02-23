Житель Бурятии напоил возлюбленную и выкрал у неё золотые кольца

После кражи мужчина уехал в район



20 февраля в отдел полиции в Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о краже драгоценностей. Женщина рассказала полицейским, что в ноябре прошлого года из её шкатулки были украдены два золотых кольца. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



- Полицейские установили причастность к краже 27-летнего жителя Хоринского района, с которым потерпевшая ранее находилась в отношениях. В ходе выезда в район он был задержан городскими полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как позже выяснилось, молодой человек украла кольца во время совместного распития алкоголя, когда пара жила вместе неделю. Драгоценности он сдал в ломбард.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.

