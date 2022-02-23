Причина возгорания установлена
Вчера, 22 февраля, в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии сгорел легковой автомобиль.
- На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём. Открытое горение было ликвидировано в течение пяти минут. В результате пожара уничтожен легковой автомобиль полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО ЧС.
Причиной пожара стала неисправность электропроводки.
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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