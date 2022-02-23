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В Бурятии сгорел автомобиль

В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причина возгорания установлена

Вчера, 22 февраля, в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии сгорел легковой автомобиль.

- На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём. Открытое горение было ликвидировано в течение пяти минут. В результате пожара уничтожен легковой автомобиль полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО ЧС.

Причиной пожара стала неисправность электропроводки. 
пожар

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