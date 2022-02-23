Проводится доследственная проверка
Вечером 21 февраля на борту самолёта, следовавшего рейсом Казачинск – Иркутск, скончался 47-летний пассажир. Умерший был жителем посёлка Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области.
Во время полёта в понедельник экипаж сообщил, что пассажиру стало плохо, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта областного центра.
«Экипаж передал за 30 минут до посадки, что он умер», - сказал собеседник «Интерфакса».
По его данным, на борту было 17 пассажиров и два члена экипажа.
По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СКР организована доследственная проверка.
- По предварительным данным, мужчина страдал тяжёлым заболеванием. В полёте состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.
Выясняются все обстоятельства произошедшего события, причина смерти устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В летевшем в Иркутск самолёте умер пассажир
Происшествия, Фото:
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