В Новосибирске поймали трёх закладчиков из Бурятии









В Новосибирске вблизи железнодорожной станции транспортные полицейские задержали трёх молодых людей. Они собирались сбыть через тайники-закладки крупную партию наркотиков, сообщает МВД России.Закладку наркосбытчики оборудовали в снегу в лесополосе.Закладчиками оказались жители Бурятии – ранее судимый 21-летний парень и его 22-летняя знакомая. Позже транспортные полицейские задержали их 19-летнюю сообщницу, тоже приехавшую из Бурятии.Во время обыска в арендованной квартире, где проживали задержанные, транспортные полицейские изъяли более полкилограмма синтетических наркотиков.Со слов молодых людей, в Новосибирск они прибыли, чтобы «заработать» денег путём распространения наркотиков. Для этого в арендованной квартире сперва помощью весов и пакетов расфасовывали крупные партии наркотиков на более мелкие, чтобы впоследствии делать закладки в Новосибирске.- Мы их расфасовывали и заматывали, - рассказала задержанная девушка на допросе- Какое количество? – уточнил полицейский.- Всегда разное, - ответила она.«Согласно заключениям экспертиз, изъятое является наркотическим средством, содержащими в своём составе α-PVP, которое является производным N-метилэфедрона», - сообщает МВД.В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Молодых людей заключили под стражу.