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В пригороде Улан-Удэ дом горел из-за неисправности тёплого пола

В пригороде Улан-Удэ дом горел из-за неисправности тёплого пола
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Нижнем Саянтуе

Вчера, 22 февраля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся двухэтажный жилой дом.

- На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. В результате пожара огнём повреждены междуэтажное перекрытие и полы на втором этаже, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительная причина возгорания установлена. Это нарушение правил пожарной безопасности при укладке электрообогреваемых полов.

Также вчера произошёл пожар в селе Верхний Саянтуй. Там сгорела и обрушилась крыша бани. Произошло это из-за неправильного устройства печи и дымохода.
пожар

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