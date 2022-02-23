В пригороде Улан-Удэ дом горел из-за неисправности тёплого пола

Пожар произошёл в Нижнем Саянтуе



Вчера, 22 февраля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся двухэтажный жилой дом.



- На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. В результате пожара огнём повреждены междуэтажное перекрытие и полы на втором этаже, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительная причина возгорания установлена. Это нарушение правил пожарной безопасности при укладке электрообогреваемых полов.



Также вчера произошёл пожар в селе Верхний Саянтуй. Там сгорела и обрушилась крыша бани. Произошло это из-за неправильного устройства печи и дымохода.

