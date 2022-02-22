Жительница Бурятии убила спящего сожителя

Убийца опомнилась, когда было уже поздно



В ночь на 19 февраля в Еравнинской районной больнице скончался 47-летний мужчина, получивший ножевое ранение в живот. По подозрению в убийстве задержана его 47-летняя сожительница. Женщина ранее была судима, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Пара жила в селе Сосново-Озёрское. По данным следствия, вечером 18 февраля они позвали к себе в гости знакомую пару и начали вместе распивать алкоголь. Во время застолья хозяева дома поссорились. Под утро все легли спать, кроме обиженной женщины.



Не простив обиды, она стащила с кровати спящего сожителя, схватила нож и нанесла им удар в живот.



После этого женщина опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он вскоре скончался.



В обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

