Убийца опомнилась, когда было уже поздно
В ночь на 19 февраля в Еравнинской районной больнице скончался 47-летний мужчина, получивший ножевое ранение в живот. По подозрению в убийстве задержана его 47-летняя сожительница. Женщина ранее была судима, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Пара жила в селе Сосново-Озёрское. По данным следствия, вечером 18 февраля они позвали к себе в гости знакомую пару и начали вместе распивать алкоголь. Во время застолья хозяева дома поссорились. Под утро все легли спать, кроме обиженной женщины.
Не простив обиды, она стащила с кровати спящего сожителя, схватила нож и нанесла им удар в живот.
После этого женщина опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он вскоре скончался.
В обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Жительница Бурятии убила спящего сожителя
Происшествия, Фото:
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