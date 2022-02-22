Свора собак держит в страхе жителей микрорайона в Улан-Удэ









В Улан-Удэ рейды по отлову собак проводятся в усиленном режиме. Недавно они



С 15 февраля в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии открыта горячая линия по надзору и отлову бродячих собак. Жители могут сообщить о местах, где находятся бездомные собаки, о тех случаях, когда домашние собаки находятся в общественных местах без присмотра. Обратиться можно по телефону 8(3012)214645, по электронной почте priem_upch@govrb.ru.



В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов



В Улан-Удэ рейды по отлову собак проводятся в усиленном режиме. Недавно они прошли в микрорайонах Новая Комушка и Горького . В работе было задействовано несколько бригад по отлову бродячих животных. Также организована работа мобильного пункта городской станции по борьбе с болезнями животных.С 15 февраля в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии открыта горячая линия по надзору и отлову бродячих собак. Жители могут сообщить о местах, где находятся бездомные собаки, о тех случаях, когда домашние собаки находятся в общественных местах без присмотра. Обратиться можно по телефону 8(3012)214645, по электронной почте priem_upch@govrb.ru.В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах . На волю больше не выпускают собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.

Жители станции Дивизионная в Улан-Удэ опасаются своры собак, которая бегает вблизи участка 3, дом 835. По словам местной жительницы, обращения в районную администрацию не дали ожидаемых результатов. После этого улан-удэнка обратилась в «Байкал-Daily». Животных она запечатлела на видео.- Свора собак бегает, рядом мусорка, так возле неё они совсем агрессивные. Собаки нападают на машины. Я обращалась по телефону в администрацию Советского района, дала свои данные. Но, к сожалению, собаки как бегали так, и бегают, - сетует горожанка.На предоставленном видео запечатлены четыре собаки, которые громко лают. Одна их них хромает на одну переднюю лапу. Псы средних размеров.