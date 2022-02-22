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Свора собак держит в страхе жителей микрорайона в Улан-Удэ

Свора собак держит в страхе жителей микрорайона в Улан-Удэ
Происшествия, 
Сбившие в стаю собаки ведут себя агрессивно

Жители станции Дивизионная в Улан-Удэ опасаются своры собак, которая бегает вблизи участка 3, дом 835. По словам местной жительницы, обращения в районную администрацию не дали ожидаемых результатов. После этого улан-удэнка обратилась в «Байкал-Daily». Животных она запечатлела на видео.

- Свора собак бегает, рядом мусорка, так возле неё они совсем агрессивные. Собаки нападают на машины. Я обращалась по телефону в администрацию Советского района, дала свои данные. Но, к сожалению, собаки как бегали так, и бегают, - сетует горожанка.

На предоставленном видео запечатлены четыре собаки, которые громко лают. Одна их них хромает на одну переднюю лапу. Псы средних размеров.

 

В Улан-Удэ рейды по отлову собак проводятся в усиленном режиме. Недавно они прошли в микрорайонах Новая Комушка и Горького. В работе было задействовано несколько бригад по отлову бродячих животных. Также организована работа мобильного пункта городской станции по борьбе с болезнями животных. 

С 15 февраля в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии открыта горячая линия по надзору и отлову бродячих собак. Жители могут сообщить о местах, где находятся бездомные собаки, о тех случаях, когда домашние собаки находятся в общественных местах без присмотра. Обратиться можно по телефону 8(3012)214645, по электронной почте priem_upch@govrb.ru.

В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не выпускают собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг. 

собаки бездомные животные

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