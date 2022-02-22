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В Улан-Удэ обнаружили крупную свалку в лесу

В Улан-Удэ обнаружили крупную свалку в лесу
Происшествия,  Фото:МБУ "Городское лесничество"
Ущерб превысил 600 тысяч рублей

Во время патрулирования лесов в Улан-Удэ сотрудники «Городского лесничества» обнаружили незаконную свалку твёрдых бытовых отходов. Ущерб экологии леса составил более 600 тысяч рублей.

- Проведены мероприятия по установлению причастных лиц к лесонарушению, все материалы переданы в БУ «Бурприроднадзор», - сообщили в пресс-службе «Городского лесничества».

Специалисты напоминают, что загрязнение или иное негативное воздействие на леса влечёт наложение административного штрафа в размере для граждан - от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В случае загрязнения сточными водами, вредными веществами или в защитных лесах штрафы возрастают многократно.

свалка мусор

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