В Улан-Удэ обнаружили крупную свалку в лесу

Ущерб превысил 600 тысяч рублей



Во время патрулирования лесов в Улан-Удэ сотрудники «Городского лесничества» обнаружили незаконную свалку твёрдых бытовых отходов. Ущерб экологии леса составил более 600 тысяч рублей.



- Проведены мероприятия по установлению причастных лиц к лесонарушению, все материалы переданы в БУ «Бурприроднадзор», - сообщили в пресс-службе «Городского лесничества».



Специалисты напоминают, что загрязнение или иное негативное воздействие на леса влечёт наложение административного штрафа в размере для граждан - от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В случае загрязнения сточными водами, вредными веществами или в защитных лесах штрафы возрастают многократно.



