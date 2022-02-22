 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин

В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
За год неопытные водители совершили 60 аварий

В 2021 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 88 ДТП с участием водителей, имеющих стаж управления менее двух лет. В 60 случаях установлена вина начинающих водителей. В результате таких аварий травмы получили 92 человека, пять человек погибли, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Самый распространённый вид ДТП с начинающими водителями –столкновение транспортных средств.

- Основными причинами совершения ДТП молодыми водителями стали нарушения расположения транспортных средств на проезжей части - 23 ДТП, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 12 ДТП, нарушение правил проезда пешеходных переходов - 9 ДТП, несоблюдением очерёдности проезда - 5 ДТП, - уточнили в МВД.

При этом начинающие водители-женщины совершают меньше ДТП, чем мужчины. Так из 60 аварий, совершённых по вине неопытных водителей, 25 произошли по вине женщин и 35 – из-за мужчин.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин
В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин
Происшествия, 22.02.2022
За год неопытные водители совершили 60 аварий
В Бурятии горел магазин
В Бурятии горел магазин
Происшествия, 22.02.2022
Пожар произошёл из-за горячего шлака
В Бурятии девушка покалечилась, катаясь на Мамае на ледянке
В Бурятии девушка покалечилась, катаясь на Мамае на ледянке
Происшествия, 22.02.2022
Туристы катаются на ледянках и ватрушках с диких склонов, рискуя здоровьем и жизнью
«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли
«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли
Происшествия, 22.02.2022
На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии
В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч
В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч
Происшествия, 22.02.2022
Преподаватель вуза делал выпускные работы за студентов
В Иркутской области чиновников и бизнесменов задержали за хищение 40 млн
В Иркутской области чиновников и бизнесменов задержали за хищение 40 млн
Происшествия, 22.02.2022
Раскрыто мошенничество на 40 миллионов рублей при строительстве путепровода
В Улан-Удэ романтик украл огромного плюшевого медведя
В Улан-Удэ романтик украл огромного плюшевого медведя
Происшествия, 22.02.2022
Молодой вор разбил витрину цветочного магазина и вытащил медведя
В Улан-Удэ второй день эвакуируют школьников
В Улан-Удэ второй день эвакуируют школьников
Происшествия, 22.02.2022
Школьников отправили по домам  
В Улан-Удэ девочка получила ушибы в ДТП с автобусом
В Улан-Удэ девочка получила ушибы в ДТП с автобусом
Происшествия, 22.02.2022
Автобус от сильного удара с машиной съехал в кювет
Улан-удэнца отправили в колонию за мошенничество на 8 млн
Улан-удэнца отправили в колонию за мошенничество на 8 млн
Происшествия, 22.02.2022
Мужчина обманом присвоил миллионы у жителей столицы Бурятии
В Иркутской области парень зарезал незнакомца у кафе
В Иркутской области парень зарезал незнакомца у кафе
Происшествия, 21.02.2022
Молодой человек нанёс мужчине множественные ножевые ранения
Иркутянин отсудил у минфина РФ 700 тысяч за незаконное обвинение в убийстве
Иркутянин отсудил у минфина РФ 700 тысяч за незаконное обвинение в убийстве
Происшествия, 21.02.2022
Он получил компенсацию за незаконное привлечение в 1996 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^