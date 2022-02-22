За год неопытные водители совершили 60 аварий
В 2021 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 88 ДТП с участием водителей, имеющих стаж управления менее двух лет. В 60 случаях установлена вина начинающих водителей. В результате таких аварий травмы получили 92 человека, пять человек погибли, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Самый распространённый вид ДТП с начинающими водителями –столкновение транспортных средств.
- Основными причинами совершения ДТП молодыми водителями стали нарушения расположения транспортных средств на проезжей части - 23 ДТП, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 12 ДТП, нарушение правил проезда пешеходных переходов - 9 ДТП, несоблюдением очерёдности проезда - 5 ДТП, - уточнили в МВД.
При этом начинающие водители-женщины совершают меньше ДТП, чем мужчины. Так из 60 аварий, совершённых по вине неопытных водителей, 25 произошли по вине женщин и 35 – из-за мужчин.
В Бурятии начинающие водители-женщины водят лучше мужчин
Происшествия, Фото:
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