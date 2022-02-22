В Бурятии горел магазин

Пожар произошёл из-за горячего шлака



Вчера, 21 февраля, в городе Закаменск произошёл пожар в магазине.



- На момент прибытия пожарных было возгорание дощатой перегородки между котельной и помещением магазина. Помещение котельной пристроено к зданию магазина. Отопление магазина осуществляется по средством котла на твёрдом топливе, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На ликвидацию открытого горения потребовалось около четырёх минут. В результате пожара, огнём повреждена оказалась только дощатая перегородка.



Причиной названо складирование горячего шлака около деревянных конструкций.

