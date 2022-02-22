Пожар произошёл из-за горячего шлака
Вчера, 21 февраля, в городе Закаменск произошёл пожар в магазине.
- На момент прибытия пожарных было возгорание дощатой перегородки между котельной и помещением магазина. Помещение котельной пристроено к зданию магазина. Отопление магазина осуществляется по средством котла на твёрдом топливе, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию открытого горения потребовалось около четырёх минут. В результате пожара, огнём повреждена оказалась только дощатая перегородка.
Причиной названо складирование горячего шлака около деревянных конструкций.
В Бурятии горел магазин
Происшествия, Фото:
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