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«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли

«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром эвакуировали учащихся школы №63 в Улан-Удэ. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Росгвардии Бурятии. 

- Утром 22 февраля поступило сообщение об угрозе взрыва. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию учащихся и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера было аналогичное сообщение, которое разослали в большинство школ города. Детей эвакуировали и отпустили домой. Занятие у учащихся второй смены отменили. Информация о взрывном устройстве также оказалась ложной. 
школы эвакуация Росгвардия

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