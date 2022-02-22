«Бомбу» в улан-удэнской школе не нашли

На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром эвакуировали учащихся школы №63 в Улан-Удэ. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
- Утром 22 февраля поступило сообщение об угрозе взрыва. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию учащихся и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера было аналогичное сообщение, которое разослали в большинство школ города. Детей эвакуировали и отпустили домой. Занятие у учащихся второй смены отменили. Информация о взрывном устройстве также оказалась ложной.
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Происшествия, Фото:
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