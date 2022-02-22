В Бурятии девушка покалечилась, катаясь на Мамае на ледянке

Туристы катаются на ледянках и ватрушках с диких склонов, рискуя здоровьем и жизнью
Стали известны подробности инцидента, который произошёл 20 февраля на горе Мамай в Бурятии. Травму там получила девушка, её эвакуировали в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Ранее сообщалось, что туристка пострадала, катаясь на лыжах, но, как выяснилось, всё произошло во время катания с горного склона на обычной ледянке.
Мамай – это дикий лес и склоны. Здесь нет связи, больниц, спасателей. Кататься здесь советуют только опытным спортсменам. Однако в последние годы многие гиды организуют в этой местности различные пешие туры. В том числе по «диким горкам» – неподготовленным склонам – туристы катаются на ватрушках и ледянках. Это очень опасно – есть риск вызвать лавину или получить травмы (а медиков и спасателей здесь нет).
Это и произошло с пострадавшей в воскресенье девушкой. Неудачно упав с ледянки, она повредила спину. Возникло подозрение, что это компрессионный перелом позвоночника.
Первыми на помощь пришли представители Байкальской ассоциации фрирайда и бэккантри.
- Так совпало, что неподалеку от Кунга, где пострадала девушка, проходили лавинные курсы по программе «Горного патруля». На курсах присутствовали инструкторы-спасатели. Помимо этого, в ущелье дежурят волонтёры «Горного патруля», это уже обученные ребята, которые прошли курсы по спасению людей в горной местности. У нас в ущелье есть необходимое оборудование, аптечки. Двое снегоходчиков отправились в район Кунга, потом поехали волонтёры «Горного патруля», - рассказали «Байкал-Daily» в Байкальской ассоциации фрирайда и бэккантри.
Пришедшие на помощь люди использовали «Акья» - специальные сани-волокуши. На них осторожно уложили девушку и повезли её к передвижному пункту спасателей, который находится недалеко от федеральной трассы. Возле поста травмированную туристку ждала «скорая».
Спасательная операция длилась около трёх часов.
Байкальская ассоциация фрирайда и бэккантри состоит из любителей горного туризма и фрирайда. Они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и учат безопасно ходить в горы, распространяя памятки среди туристов. В том числе спортсмены не раз обращались к организаторам туров с просьбой не кататься на Мамае на ватрушках и ледянках.
- Самый быстрый способ отправиться на тот свет – покататься на ледянках, тюбах и ватрушках. Или катать на них детей. Особенно по тропе. Мамай – это не туристическая зона. Ответственность за вашу жизнь и безопасность лежит на вас самих! Проплешины в густом лесу и большая поляна вокруг Кунга – последствия схода лавин. Человек в лавине очень быстро погибает от травм, переохлаждения и удушья. Помните – спасателей и связи здесь нет! – призывают представители ассоциации.
Также туристов просят уносить весь мусор, это касается не только бутылок и консервных банок, но и конфетти, украшений и пр.
«Горный патруль» - это проект федерации «Байкальский экстрим», работает с 2021 года. Это общественный поисково-спасательный отряд для работы в ущелье реки Большой Мамай хребта Хамар-Дабан. В функции патруля входят предотвращение несчастных случаев в горах, контроль за безопасностью восхождений и спусков, организация учебного процесса для любителей внетрассового катания, спасение попавших в беду. Энтузиасты разработали проект на средства выигранного гранта.
В Бурятии девушка покалечилась, катаясь на Мамае на ледянке
Происшествия, Фото:
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