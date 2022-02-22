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В Улан-Удэ романтик украл огромного плюшевого медведя

В Улан-Удэ романтик украл огромного плюшевого медведя
Происшествия, 
Молодой вор разбил витрину цветочного магазина и вытащил медведя

В паблике ves_ulan_ude появилось видео необычной кражи из цветочного магазина в Улан-Удэ. Вот только юноша решил украсть не цветы, а огромного плюшевого медведя. Поступок молодого вора зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошёл 19 февраля, около пяти утра. По камерам видно, как двое молодых парней обдумывают план, расхаживая вокруг павильона. Вполне возможно, что первоначально они хотели украсть именно цветы, так как изначально смотрели на другую витрину, а позже заметили белого медведя. В итоге один из молодых людей хватает трубу и разбивает витрину магазина. Вытаскивает медведя и исчезает.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что хозяин павильона ещё не обращался в полицию с заявлением.

В свою очередь, предприниматель надеется выйти на воров через соцсети, за информацию о них предлагается вознаграждение.

«За достоверную информацию о их нахождении предусмотрено вознаграждение. А также обращаемся к самим похитителям: свяжитесь с нами в соцсетях или по телефону, для того чтобы ситуация разрешилась максимально благоприятно для вас», - говорится в сообщении владельца павильона, которое цитирует ves_ulan_ude.

В комментариях пользователи шутят по поводу этого инцидента, предполагая, что вор готовится к предстоящему женскому празднику:

«К 8 марта готов!», «Когда ты романтик, но хулиган в душе», «Они его спасали от одиночества!», «Они хотели купить, но было закрыто», «Любовь заставляет людей делать сумасшедшие вещи», «Надо теперь искать в инстаграме девочку которая хвастается большим медведем и говорит, что ей подарили».

Шутки – шутками, однако жители Бурятии сходятся во мнении, что последствия кражи явно того не стоят.

«Из-за какой-то игрушки портить себе жизнь и чужое имущество», «Больше жаль растения, все замёрзли, «Сделали они, а стыдно мне. Зачем так портить имущество чужое - это столько денег туда вложено. Кто им этот ущерб вернёт? Бессовестные просто. А когда женится будут, что делать? Ювелирную взламывать?», «Они, наверное, все цветы заморозили».

кража

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