Школьников отправили по домам
В Улан-Удэ эвакуировали учащихся школы №63, что находится в 112 квартале. Родители сообщают, что детей вывели на стадион, а после отправили домой. Активные обсуждения идут в пабликах ves_ulan_ude_ и buryatia_online.
«О Боже!», «Холодно, в кроссовках после физкультуры», «Сейчас всех по домам отправили. Опять», «Опять».
Источник «Байкал-Daily» подтвердили информацию об эвакуации. На место выехали сотрудники спецслужб. Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера была массовая рассылка по школам о якобы заложенном взрывном устройстве. Занятия у школьников были сорваны. Первую смену распустили в связи с эвакуацией, вторая училась дистанционно в связи с проверкой учреждений. Сотрудники спецслужб до позднего вечера обследовали школы. Информация оказалась ложной.
В Улан-Удэ второй день эвакуируют школьников
Происшествия, Фото:
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