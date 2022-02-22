 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

В Улан-Удэ второй день эвакуируют школьников

В Улан-Удэ второй день эвакуируют школьников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьников отправили по домам

В Улан-Удэ эвакуировали учащихся школы №63, что находится в 112 квартале. Родители сообщают, что детей вывели на стадион, а после отправили домой. Активные обсуждения идут в пабликах ves_ulan_ude_ и buryatia_online.

«О Боже!», «Холодно, в кроссовках после физкультуры», «Сейчас всех по домам отправили. Опять», «Опять».

Источник «Байкал-Daily» подтвердили информацию об эвакуации. На место выехали сотрудники спецслужб. Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера была массовая рассылка по школам о якобы заложенном взрывном устройстве. Занятия у школьников были сорваны. Первую смену распустили в связи с эвакуациейвторая училась дистанционно в связи с проверкой учреждений. Сотрудники спецслужб до позднего вечера обследовали школы. Информация оказалась ложной
школьники школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ девочка получила ушибы в ДТП с автобусом
В Улан-Удэ девочка получила ушибы в ДТП с автобусом
Происшествия, 22.02.2022
Автобус от сильного удара с машиной съехал в кювет
Улан-удэнца отправили в колонию за мошенничество на 8 млн
Улан-удэнца отправили в колонию за мошенничество на 8 млн
Происшествия, 22.02.2022
Мужчина обманом присвоил миллионы у жителей столицы Бурятии
В Иркутской области парень зарезал незнакомца у кафе
В Иркутской области парень зарезал незнакомца у кафе
Происшествия, 21.02.2022
Молодой человек нанёс мужчине множественные ножевые ранения
Иркутянин отсудил у минфина РФ 700 тысяч за незаконное обвинение в убийстве
Иркутянин отсудил у минфина РФ 700 тысяч за незаконное обвинение в убийстве
Происшествия, 21.02.2022
Он получил компенсацию за незаконное привлечение в 1996 году
Улан-удэнка забрала чужие деньги из банкомата
Улан-удэнка забрала чужие деньги из банкомата
Происшествия, 21.02.2022
Деньги банкомат выдал через несколько минут после ухода владельца карты
В Бурятии компьютерный мастер воровал телефоны из магазина
В Бурятии компьютерный мастер воровал телефоны из магазина
Происшествия, 21.02.2022
На встречу с продавцом украденной техники пришли полицейские
В Улан-Удэ вода из колодца вышла на землю
В Улан-Удэ вода из колодца вышла на землю
Происшествия, 21.02.2022
Инцидент произошёл на улице Каландаришвили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^