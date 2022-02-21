В Бурятии компьютерный мастер воровал телефоны из магазина

На встречу с продавцом украденной техники пришли полицейские



9 февраля в полицию Северобайкальска обратилась директор магазина цифровой техники. Женщина рассказала, что 5 января при инвентаризации магазина обнаружили недостачу пяти сотовых телефонов и беспроводных наушников. Работники магазина разделили недостачу между собой и оплатили ущерб, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Спустя несколько дней работница магазина случайно увидела в паблике объявление о продаже телефона и наушников. Сверив серийный номер аппарата, женщина поняла, что это один украденных телефонов, и назначила встречу. Однако по пути к продавцу она зашла в отдел полиции и сообщила о краже.



На встречу с продавцом пошли оперативники уголовного розыска.



Продавцом оказался 17-летний парень. Он признался полицейским, что продать телефон его попросил дядя. При этом подросток знал, что вещь украденная.



Вором оказался 34-летний местный житель, которого приглашали в магазин для починки компьютеров. В ноябре мужчина приходил несколько раз. Во время первого визита он заметил в подсобке складированные сотовые телефоны и украл один из них. В следующие посещения мужчина действовал аналогичным способом.



Всего за несколько дней компьютерный мастер украл техники на сумму более 80 тысяч рублей.



Один сотовый телефон мужчина оставил себе, второй подарил матери, третий гаджет и наушники презентовал супруге на Новый год. Ещё один сотовый телефон мужчина подарил племяннику, а оставшийся гаджет и наушники решил продать, попросив об этом несовершеннолетнего родственника.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а в отношении подростка – за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.



