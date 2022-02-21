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В Улан-Удэ вода из колодца вышла на землю

В Улан-Удэ вода из колодца вышла на землю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на улице Каландаришвили

Сегодня утром, 21 февраля, в Улан-Удэ обнаружили утечку воды из водопроводного колодца по ул. Каландаришвили, 30. Информация пришла в 8.15 часов, сообщили в МУП «Водоканал».

Ремонтная бригада прибыла на место аварии.

Причина выхода воды - свищ в водопроводном колодце на стальном трубопроводе.

На сейчас все работы завершены. Проведена сколка льда, подсыпка дорожного полотна на аварийном участке.

Жителей близлежащих домов от холодного водоснабжения не отключали.

водоснабжение

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