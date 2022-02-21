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В Чите закрыли группу запрещённой организации АУЕ в соцсети

В Чите закрыли группу запрещённой организации АУЕ в соцсети
Происшествия,  Фото:pexels.com
Группу закрыли через суд

По иску Читинской транспортной прокуратуры закрыли группу в популярной социальной сети, на странице которой были размещены изображения символа и аббревиатуры «АУЕ»*. Кроме прочего, здесь были отдельные изображения со сценами насилия, приёмами, побуждающими совершать насильственные действия по отношению к людям, в том числе, представителям власти, нецензурной бранью, призывами к антиобщественным действиям.

- Также в данном сообществе пропагандируется общение на воровском сленге, жизнь «по понятиям», реализация себя в криминальной среде. А.У.Е.* является асоциальным движением, целью которого провозглашается вовлечение в совершение преступлений несовершеннолетних, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.

По административному исковому заявлению Читинского транспортного прокурора информация, размещённая на странице сайта, признана запрещённой к распространению в России.


*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

транспортная прокуратура

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