Группу закрыли через суд
По иску Читинской транспортной прокуратуры закрыли группу в популярной социальной сети, на странице которой были размещены изображения символа и аббревиатуры «АУЕ»*. Кроме прочего, здесь были отдельные изображения со сценами насилия, приёмами, побуждающими совершать насильственные действия по отношению к людям, в том числе, представителям власти, нецензурной бранью, призывами к антиобщественным действиям.
- Также в данном сообществе пропагандируется общение на воровском сленге, жизнь «по понятиям», реализация себя в криминальной среде. А.У.Е.* является асоциальным движением, целью которого провозглашается вовлечение в совершение преступлений несовершеннолетних, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
По административному исковому заявлению Читинского транспортного прокурора информация, размещённая на странице сайта, признана запрещённой к распространению в России.
*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
В Чите закрыли группу запрещённой организации АУЕ в соцсети
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Группу закрыли через суд
Погибшему было всего 17 лет
Приговор пока не вступил в силу
Больше десятка кошек провели несколько дней без еды, воды и свежего воздуха
Обследования учебных заведений продолжаются
Украденные горные детские лыжи предназначались для детей с ограниченными возможностями
Детей отправили по домам
Инцидент произошёл на горе Мамай
Мужчина исчез в середине января
Проводится доследственная проверка
Пострадавшая в тяжёлом состоянии находится в больнице
Возбуждено три уголовных дела
Специалисты призывают к соблюдению правил пожарной безопасности
Автоавария случилась по дороге из одного улуса в другой
Происшествия, 18.02.2022
Кредитный кооператив предлагал сказочный доход до 41% годовых