В Иркутской области при падении большегруза на «Ниву» погиб подросток

В Тулунском районе Иркутской области произошло ДТП, в результате которого погиб 17-летний пассажир.
Трагедия произошла днём 19 февраля на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе села Гадалей.
По предварительной информации столкнулись грузовик «ДАФ» с полуприцепом и автомобиль «ВАЗ 21213». После чего большегруз рухнул на «Ниву».
44-летний водитель легковушки был госпитализирован. Его 17-летний пассажир погиб на месте до приезда бригады медиков. Водитель большегруза не пострадал.
По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
44-летний водитель легковушки был госпитализирован. Его 17-летний пассажир погиб на месте до приезда бригады медиков. Водитель большегруза не пострадал.
По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.