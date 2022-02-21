В Иркутской области при падении большегруза на «Ниву» погиб подросток





По предварительной информации столкнулись грузовик «ДАФ» с полуприцепом и автомобиль «ВАЗ 21213». После чего большегруз рухнул на «Ниву».44-летний водитель легковушки был госпитализирован. Его 17-летний пассажир погиб на месте до приезда бригады медиков. Водитель большегруза не пострадал.По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.