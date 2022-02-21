 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

Популярное

В Иркутской области при падении большегруза на «Ниву» погиб подросток

В Иркутской области при падении большегруза на «Ниву» погиб подросток
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Погибшему было всего 17 лет

В Тулунском районе Иркутской области произошло ДТП, в результате которого погиб 17-летний пассажир.

Трагедия произошла днём 19 февраля на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе села Гадалей.

По предварительной информации столкнулись грузовик «ДАФ» с полуприцепом и автомобиль «ВАЗ 21213». После чего большегруз рухнул на «Ниву».

44-летний водитель легковушки был госпитализирован. Его 17-летний пассажир погиб на месте до приезда бригады медиков. Водитель большегруза не пострадал.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасают кошек, замурованных в колодце
В Улан-Удэ спасают кошек, замурованных в колодце
Происшествия, 21.02.2022
Больше десятка кошек провели несколько дней без еды, воды и свежего воздуха
Сообщения о минировании школ Улан-Удэ оказались ложными
Сообщения о минировании школ Улан-Удэ оказались ложными
Происшествия, 21.02.2022
Обследования учебных заведений продолжаются
В Улан-Удэ «угнали» детские лыжи из горнолыжного центра
В Улан-Удэ «угнали» детские лыжи из горнолыжного центра
Происшествия, 21.02.2022
Украденные горные детские лыжи предназначались для детей с ограниченными возможностями
На Байкале в Бурятии насмерть угорели трое рыбаков
На Байкале в Бурятии насмерть угорели трое рыбаков
Происшествия, 21.02.2022
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ хозяйский алабай сильно покусал женщину
В Улан-Удэ хозяйский алабай сильно покусал женщину
Происшествия, 19.02.2022
Пострадавшая  в тяжёлом состоянии находится в больнице
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 13 человек
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 13 человек
Происшествия, 19.02.2022
Специалисты призывают к соблюдению правил пожарной безопасности
В Бурятии в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир
В Бурятии в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир
Происшествия, 19.02.2022
Автоавария случилась по дороге из одного улуса в другой
Глава кредитного кооператива из Иркутска обманывала улан-удэнцев
Глава кредитного кооператива из Иркутска обманывала улан-удэнцев
Происшествия, 18.02.2022
Кредитный кооператив предлагал сказочный доход до 41% годовых  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^