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В Бурятии не подтвердили информацию об оправдании экс-начальника отдела полиции

В Бурятии не подтвердили информацию об оправдании экс-начальника отдела полиции
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Приговор пока не вступил в силу

Сегодня Telegram-канал «Горная Бурятия» сообщил, что бывший начальник Тункинского отдела полиции оправдан почти по всем возбуждённым в отношении него уголовным делам. Однако эту информацию официально не подтвердили. В судебном участке Тункинского района «Байкал-Daily» сообщили, что подсудимый осуждён, но приговор находится в стадии обжалования. Также не подтвердили сведения Telegram-канала в прокуратуре Бурятии.

Речь идёт о бывшем руководителе межмуниципального отдела МВД России «Тункинский». По сообщению «ФедералПресс», в прошлом году его задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, сотрудник МВД организовал доставку гравийно-песчаной смеси для строительства дороги.

Сейчас приговор в отношении него находится в стадии обжалования.

полиция

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