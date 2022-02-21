В Бурятии не подтвердили информацию об оправдании экс-начальника отдела полиции

Приговор пока не вступил в силу



Сегодня Telegram-канал «Горная Бурятия» сообщил, что бывший начальник Тункинского отдела полиции оправдан почти по всем возбуждённым в отношении него уголовным делам. Однако эту информацию официально не подтвердили. В судебном участке Тункинского района «Байкал-Daily» сообщили, что подсудимый осуждён, но приговор находится в стадии обжалования. Также не подтвердили сведения Telegram-канала в прокуратуре Бурятии.



Речь идёт о бывшем руководителе межмуниципального отдела МВД России «Тункинский». По сообщению «ФедералПресс», в прошлом году его задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, сотрудник МВД организовал доставку гравийно-песчаной смеси для строительства дороги.



Сейчас приговор в отношении него находится в стадии обжалования.



