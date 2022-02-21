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В Улан-Удэ спасают кошек, замурованных в колодце

В Улан-Удэ спасают кошек, замурованных в колодце
Происшествия,  Фото:sobakaluck03
Больше десятка кошек провели несколько дней без еды, воды и свежего воздуха

В Улан-Удэ волонтёры фонда «Собака счастья» спасают 12 кошек, заживо замурованных в колодце.

ЧП произошло на бульваре Карла Маркса, 2. Местные жительницы присматривают за бездомными кошками, но выйдя покормить их в очередной раз, животных не обнаружили.

- Кошки обитали в колодце, люк которого замуровали несколько дней назад… Все были пугливыми, дикими и просто разбежались вглубь колодца от громких звуков! Кошек ждала ужаснейшая смерть – без воздуха и воды! – пишут зооволонтёры.

На место тут же выехала зоозащитница, которая вызвала полицию, спасателей и журналистов. Она проконтролировала всю ситуацию и добилась открытия люка. Кошек необходимо было спасти до понедельника, а затем люк обещали заварить вновь.

В первый день кошек удалось только накормить и напоить. Сложность заключается в том, что животные очень пугливые. Так что в колодце установили ловушку. Уже удалось отловить три кошки. Кроме того, в коллекторе имеется множество отверстий в стенах – технические проёмы. Туда четвероногие пролезают без труда, но человеку пробраться невозможно.

Для отловленных кошек ищут хозяев и передержу. Пока никто не откликнулся. «Если вы можете взять хотя бы одну кошечку – напишите нам! Если нет – попросите родственников или друзей! Нам совершенно некуда везти аж 12 кошек!», - просят волонтёры фонда «Собака счастья».

Сегодня они вновь отправятся в колодец проверять ловушку. В поле зрения попадались как минимум пять кошек.

Фонд «Собака счастья» обратился к неравнодушным людям с просьбой поддержать их финансово. Для всех кошек необходим корм, дальнейшая стерилизация, обработка от паразитов и другие необходимые процедуры. Реквизиты указаны на странице фонда в Instagram.

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