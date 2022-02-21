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Сообщения о минировании школ Улан-Удэ оказались ложными

Сообщения о минировании школ Улан-Удэ оказались ложными
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Обследования учебных заведений продолжаются

Сообщения о минировании улан-удэнских школ оказались ложными. Ситуацию прокомментировали в Росгвардии по Бурятии.

- По предварительным данным поступившие сообщения носят фейковый характер. Но в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию. На данный момент группы разминирования ОМОН проводят обследование учебных заведений, - сообщили в Росгвардии.


Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром поступила информация о минировании ряда школ. Детей распустили по домам.

- Родителям сперва сказали, что это плановое мероприятие. Но о плановой эвакуации объявляют заранее, к тому же не держат детей в такую погоду на улице, - рассказали «Байкал-Daily» родители школьников.

По итогам обследования всех школ появится новая информация.

школа Росгвардия

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