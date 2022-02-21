В Бурятии эвакуировали лыжницу с подозрением на перелом позвоночника





В воскресенье, 20 февраля, на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии девушка, катаясь на лыжах, упала и получила травму. Об этом рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.Девушке повезло, что на сборах в этой же местности находились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они тут же пришли на помощь пострадавшей. Специалисты предположили, что у девушки может быть тяжелейшая травма – перелом позвоночника.На специальных носилках девушку транспортировали с горного склона и передали медикам медицины катастроф.