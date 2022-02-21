Мужчина исчез в середине января
В лесах Хоринского района Бурятии в местности Арбайцы спасатели ищут мужчину. К поискам их привлекли 18 февраля.
- За минувшие выходные спасателями обследовано 20 км лесного массива, поля и дороги. Поиски результата не дали, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», пропал 35-летний житель села Комсомольское Еравнинского района. Он 16 января ушёл с пилорамы и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы русые.
Особые приметы: мизинец на левой руке не сгибается, шрам возле большого пальца.
Был одет: куртка зимняя (пуховик) синяя, шапка спортивная тёмно-серая с красной полосой (тонкая), джинсы чёрные, кроссовки зимние коричневые.
Ранее не уходил.
При обнаружении сообщить в МО МВД России «Хоринский» по телефонам: 102 (112), 8-301-48-23-7-80.
В Бурятии продолжают искать пропавшего в лесу мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл на горе Мамай
Детей отправили по домам
Мужчина исчез в середине января
Проводится доследственная проверка
Пострадавшая в тяжёлом состоянии находится в больнице
Возбуждено три уголовных дела
Специалисты призывают к соблюдению правил пожарной безопасности
Автоавария случилась по дороге из одного улуса в другой
Кредитный кооператив предлагал сказочный доход до 41% годовых
Убийца даже подал заявление в полицию о розыске своей жертвы
Полиция Еравнинского района призывает к бдительности жителей муниципалитета
Пострадавшую девушку и её детей разместили в комнатах отдыха полпредства Бурятии в Москве
Все аварии сняла камера фиксации нарушений
Мужчина до конца не хотел признавать свою вину.
Пасынок не работает и сидит на шее пожилых родителей