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В Бурятии продолжают искать пропавшего в лесу мужчину

В Бурятии продолжают искать пропавшего в лесу мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина исчез в середине января

В лесах Хоринского района Бурятии в местности Арбайцы спасатели ищут мужчину. К поискам их привлекли 18 февраля.

- За минувшие выходные спасателями обследовано 20 км лесного массива, поля и дороги. Поиски результата не дали, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», пропал 35-летний житель села Комсомольское Еравнинского района. Он 16 января ушёл с пилорамы и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы русые.

Особые приметы: мизинец на левой руке не сгибается, шрам возле большого пальца.

Был одет: куртка зимняя (пуховик) синяя, шапка спортивная тёмно-серая с красной полосой (тонкая), джинсы чёрные, кроссовки зимние коричневые.

Ранее не уходил.

При обнаружении сообщить в МО МВД России «Хоринский» по телефонам: 102 (112), 8-301-48-23-7-80.
пропавшие без вести

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