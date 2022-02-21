В Бурятии продолжают искать пропавшего в лесу мужчину

Мужчина исчез в середине января



В лесах Хоринского района Бурятии в местности Арбайцы спасатели ищут мужчину. К поискам их привлекли 18 февраля.



- За минувшие выходные спасателями обследовано 20 км лесного массива, поля и дороги. Поиски результата не дали, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», пропал 35-летний житель села Комсомольское Еравнинского района. Он 16 января ушёл с пилорамы и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы русые.



Особые приметы: мизинец на левой руке не сгибается, шрам возле большого пальца.



Был одет: куртка зимняя (пуховик) синяя, шапка спортивная тёмно-серая с красной полосой (тонкая), джинсы чёрные, кроссовки зимние коричневые.



Ранее не уходил.



При обнаружении сообщить в МО МВД России «Хоринский» по телефонам: 102 (112), 8-301-48-23-7-80.

