Специалисты призывают к соблюдению правил пожарной безопасности
С начала этого года в Бурятии пожарные реагировали более чем на 300 возгораний, примерно каждое третье – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. Основные причины пожаров в быту – неосторожное обращение с огнём (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.
С начала года в Бурятии на пожарах пострадали 32 человека, 19 из них получили травмы различной степени тяжести, 13 - погибли.
Главное управление МЧС России по Бурятии просит жителей и гостей республики соблюдать простые правила:
- Запрещается использовать повреждённые выключатели, розетки, патроны и т.д.
- Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.
- Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
- Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
-Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
- Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учётом соблюдения всех требований пожарной безопасности.
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 13 человек
Происшествия, Фото:
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