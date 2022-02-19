С начала года на пожарах в Бурятии погибли 13 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Специалисты призывают к соблюдению правил пожарной безопасности



С начала этого года в Бурятии пожарные реагировали более чем на 300 возгораний, примерно каждое третье – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. Основные причины пожаров в быту – неосторожное обращение с огнём (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.



С начала года в Бурятии на пожарах пострадали 32 человека, 19 из них получили травмы различной степени тяжести, 13 - погибли.



Главное управление МЧС России по Бурятии просит жителей и гостей республики соблюдать простые правила:

- Запрещается использовать повреждённые выключатели, розетки, патроны и т.д.

- Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.

- Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

- Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

-Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.

- Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учётом соблюдения всех требований пожарной безопасности.



