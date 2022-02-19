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В Бурятии в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир

В Бурятии в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария случилась по дороге из одного улуса в другой

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, вчера в Селенгинском районе Бурятии водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по просёлочной дороге со стороны улуса Усть-Урма в сторону улуса Удунга не справился с управлением. Автомобилист съехал с дороги и врезался в электроопору.

46-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 38-летнего пассажира с различными травмами доставили в Гусиноозерскую ЦРБ, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП.смерть

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