В Иркутске задержали таксиста, побившего пассажирку

Возбуждено три уголовных дела



В Иркутске полицейские привлекли к ответственности таксиста, который применил насилие по отношению к пассажирке.



В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обратили внимание на видеоролик, на котором был запечатлён фрагмент конфликта между таксистом и пассажиркой. Молодой человек хватал за одежду и толкал. Вскоре оперативники установили личность мужчины, и его доставили в отдел внутренних дел.



- В настоящее время полицейские дают правовую оценку действиям участников конфликта. В отношении 27-летнего таксиста возбуждено административное производство по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство» и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», а также в ближайшее время будет дана оценка соблюдения им действующего миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

