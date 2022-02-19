Возбуждено три уголовных дела
В Иркутске полицейские привлекли к ответственности таксиста, который применил насилие по отношению к пассажирке.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обратили внимание на видеоролик, на котором был запечатлён фрагмент конфликта между таксистом и пассажиркой. Молодой человек хватал за одежду и толкал. Вскоре оперативники установили личность мужчины, и его доставили в отдел внутренних дел.
- В настоящее время полицейские дают правовую оценку действиям участников конфликта. В отношении 27-летнего таксиста возбуждено административное производство по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство» и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», а также в ближайшее время будет дана оценка соблюдения им действующего миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске задержали таксиста, побившего пассажирку
Происшествия, Фото:
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