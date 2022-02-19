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В Иркутске задержали таксиста, побившего пассажирку

В Иркутске задержали таксиста, побившего пассажирку
Происшествия,  Фото:screenshot
Возбуждено три уголовных дела

В Иркутске полицейские привлекли к ответственности таксиста, который применил насилие по отношению к пассажирке.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обратили внимание на видеоролик, на котором был запечатлён фрагмент конфликта между таксистом и пассажиркой. Молодой человек хватал за одежду и толкал. Вскоре оперативники установили личность мужчины, и его доставили в отдел внутренних дел.

- В настоящее время полицейские дают правовую оценку действиям участников конфликта. В отношении 27-летнего таксиста возбуждено административное производство по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство» и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», а также в ближайшее время будет дана оценка соблюдения им действующего миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутск

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