Кредитный кооператив предлагал сказочный доход до 41% годовых
51-летняя иркутянка, возглавлявшая кредитный кооператив, предстанет перед судом за растрату более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, не раскрывая название организации. Известно, что кредитный кооператив, обманувший вкладчиков, работал в Иркутске и в Улан-Удэ.
- Обвиняемая, будучи председателем кредитного кооператива, активно рекламировала свою компанию в Иркутске и Улан-Удэ, где открыла офисы. Она заключала с гражданами договоры о передаче на определённый срок личных сбережений, согласно которым кооператив обещал выплачивать компенсацию за пользование денежными средствами до 41 % годовых, - говорится в сообщении.
Доверчивые граждане несли свои сбережения. В итоге 58 вкладчиков потеряли в общей сложности 40 миллионов рублей.
В ходе предварительного расследования было допрошено более 130 человек, в том числе потерпевшие и свидетели. Проведено более 50 очных ставок, четыре обыска, как в Иркутске, так и в Улан-Удэ. Кроме того, для доказательства вины проведено более 70 экспертиз, в том числе технико-криминалистические, почерковедческие и бухгалтерские.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения.
Глава кредитного кооператива из Иркутска обманывала улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
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