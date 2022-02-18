Глава кредитного кооператива из Иркутска обманывала улан-удэнцев

Кредитный кооператив предлагал сказочный доход до 41% годовых



51-летняя иркутянка, возглавлявшая кредитный кооператив, предстанет перед судом за растрату более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, не раскрывая название организации. Известно, что кредитный кооператив, обманувший вкладчиков, работал в Иркутске и в Улан-Удэ.



- Обвиняемая, будучи председателем кредитного кооператива, активно рекламировала свою компанию в Иркутске и Улан-Удэ, где открыла офисы. Она заключала с гражданами договоры о передаче на определённый срок личных сбережений, согласно которым кооператив обещал выплачивать компенсацию за пользование денежными средствами до 41 % годовых, - говорится в сообщении.



Доверчивые граждане несли свои сбережения. В итоге 58 вкладчиков потеряли в общей сложности 40 миллионов рублей.



В ходе предварительного расследования было допрошено более 130 человек, в том числе потерпевшие и свидетели. Проведено более 50 очных ставок, четыре обыска, как в Иркутске, так и в Улан-Удэ. Кроме того, для доказательства вины проведено более 70 экспертиз, в том числе технико-криминалистические, почерковедческие и бухгалтерские.



Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения.



