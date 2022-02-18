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Жительница Бурятии, пытаясь получить кредит, лишилась денег

Жительница Бурятии, пытаясь получить кредит, лишилась денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полиция Еравнинского района призывает к бдительности жителей муниципалитета

В дежурную часть еравнинской полиции поступило телефонное сообщение от жительницы района, которая стала жертвой мошенников. Неизвестные представились сотрудниками банка и сообщили, что ей одобрен кредит в размере 500 тысяч рублей, сообщает «Еравно-инфо».

- Для того, чтобы получить деньги, гражданке нужно было предоставить номер банковской карты и трехзначный номер на ее оборотной стороне. Продиктовав личную информацию по карте, гражданка лишилась собственных средств в сумме 22 тысячи рублей, - сообщило отделение МВД России по Еравнинскому району.

Полиция Еравнинского района призвала граждан соблюдать бдительность. И не передавать третьим лицам данные своих банковских карт, особенно СVC-код, открывающий доступ к распоряжению средствами, и приходящие в смс-сообщениях пароли подтверждения.

В последнее время мошенники используют различные схемы обмана жителей Бурятии по телефону, гражданам республики надо быть особо внимательными, чтобы не лишиться собственных средств.

мошенничество

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