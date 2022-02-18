Полиция Еравнинского района призывает к бдительности жителей муниципалитета
В дежурную часть еравнинской полиции поступило телефонное сообщение от жительницы района, которая стала жертвой мошенников. Неизвестные представились сотрудниками банка и сообщили, что ей одобрен кредит в размере 500 тысяч рублей, сообщает «Еравно-инфо».
- Для того, чтобы получить деньги, гражданке нужно было предоставить номер банковской карты и трехзначный номер на ее оборотной стороне. Продиктовав личную информацию по карте, гражданка лишилась собственных средств в сумме 22 тысячи рублей, - сообщило отделение МВД России по Еравнинскому району.
Полиция Еравнинского района призвала граждан соблюдать бдительность. И не передавать третьим лицам данные своих банковских карт, особенно СVC-код, открывающий доступ к распоряжению средствами, и приходящие в смс-сообщениях пароли подтверждения.
В последнее время мошенники используют различные схемы обмана жителей Бурятии по телефону, гражданам республики надо быть особо внимательными, чтобы не лишиться собственных средств.
Жительница Бурятии, пытаясь получить кредит, лишилась денег
Происшествия, Фото:
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