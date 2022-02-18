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В Улан-Удэ несчастливый перекрёсток собрал за неделю три ДТП

В Улан-Удэ несчастливый перекрёсток собрал за неделю три ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Все аварии сняла камера фиксации нарушений

В Улан-Удэ на пересечении улиц Ботаническая и Моховая зарегистрировали сразу несколько ДТП на этой неделе. Все три аварии попали в объектив камер фото-видеофиксации нарушений ПДД.

- Наглядно видно, как пренебрежение требованиями ПДД и невнимательность водителей становятся причинами дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Улан-удэнцы удивлены невнимательностью некоторых водителей. Горожане утверждают, что на этом перекрёстке почти каждый ездит, как ему удобно:

«Праздник прямо для аварийных комиссаров», «Так тут каждый второй так ездит и паркуется так как ему удобно, абсолютно нет уважения к другим», «Ну это уже совсем, товарищи», «Я микрогрузовиков вообще побаиваюсь, они, как развозчики пиццы, одним словом, торопыги».

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательны и соблюдать ПДД при проезде перекрёстков.

Всего за прошлый год на «несчастливом» перекрёстке было зафиксировано 18 случаев ДТП.

ДТП

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