В Улан-Удэ осудили убегавшего от полицейских наркомана

Мужчина до конца не хотел признавать свою вину.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу о хранении наркотиков ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершённое в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
40-летний мужчина при переходе по виадуку с Мелькомбинат в Мясокомбинат вызвал подозрение у транспортных полицейских. Заметив их, мужчина попытался скрыться, однако был задержан. В ходе досмотра в отделе полиции у него изъяли 13 грамм масла каннабиса.
Мужчина неоднократно изменял показания и до конца не хотел признавать свою вину. Однако его виновность доказали в полном объёме.
Суд назначил подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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