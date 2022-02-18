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В Бурятии алкоголик обокрал пожилого отчима

В Бурятии алкоголик обокрал пожилого отчима
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пасынок не работает и сидит на шее пожилых родителей

Днём 17 февраля в полицию Селенгинского района обратился 71-летний местный житель, у которого пропали 10 тысяч рублей.

Пенсионер живёт с супругой и 44-летним пасынком, который злоупотребляет спиртным. Поскольку в гости к ним никто посторонний не заходил, в краже пожилой мужчина подозревал своего не работающего пасынка.

Выяснилось, что пенсионер прав. Днём 16 февраля мужчина, дождавшись, когда хозяин дома уйдёт, обшарил его одежду. В кармане отчима он нашёл деньги, украл их и ушёл из дома.

- Полицейскими злоумышленник задержан у товарищей во время распития спиртного, которое он приобрёл на похищенные у отчима деньги, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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