В Бурятии на Байкале угорел насмерть рыбак

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Второго пострадавшего доставили в Улан-Удэ



Трагедия произошла 17 февраля на Байкале на границе Баргузинского и Северо-Байкальского районов Бурятии. Двое рыбаков угорели в автомобиле «УАЗ». Оба они жители посёлка Усть-Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо».



Находившиеся рядом люди доставили пострадавших в больницу Усть-Баргузина.



Один из рыбаков скончался.



Второй мужчина (ему 32 года) был госпитализирован в состоянии комы. Пострадавшего доставили для лечения в Улан-Удэ.



