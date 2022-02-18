Второго пострадавшего доставили в Улан-Удэ
Трагедия произошла 17 февраля на Байкале на границе Баргузинского и Северо-Байкальского районов Бурятии. Двое рыбаков угорели в автомобиле «УАЗ». Оба они жители посёлка Усть-Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо».
Находившиеся рядом люди доставили пострадавших в больницу Усть-Баргузина.
Один из рыбаков скончался.
Второй мужчина (ему 32 года) был госпитализирован в состоянии комы. Пострадавшего доставили для лечения в Улан-Удэ.
В Бурятии на Байкале угорел насмерть рыбак
Происшествия, Фото:
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