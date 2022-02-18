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В Бурятии на Байкале угорел насмерть рыбак

В Бурятии на Байкале угорел насмерть рыбак
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Второго пострадавшего доставили в Улан-Удэ

Трагедия произошла 17 февраля на Байкале на границе Баргузинского и Северо-Байкальского районов Бурятии. Двое рыбаков угорели в автомобиле «УАЗ». Оба они жители посёлка Усть-Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо».

Находившиеся рядом люди доставили пострадавших в больницу Усть-Баргузина.

Один из рыбаков скончался.

Второй мужчина (ему 32 года) был госпитализирован в состоянии комы. Пострадавшего доставили для лечения в Улан-Удэ.

смерть рыбаки

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