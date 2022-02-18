В Улан-Удэ женщина украла гитару из магазина

Воровка пошла на кражу, чтобы сделать подарок



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу гитары из магазина техники. Воровкой оказалась 42-летняя жительница Заиграевского района.



Вечером 11 февраля женщина пришла в магазин выбрать подарок. Посоветовавшись с консультантом магазина, покупательница выбрала гитару в чехле стоимостью около девяти тысяч рублей и направилась в прикассовую зону. Убедившись, что на неё никто не обращает внимания, женщина спокойно вышла из торгового зала.



Украденную гитару с попутным транспортом она отправила в Забайкальский край в подарок родственнику.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе следствия подозреваемая призналась в содеянном и раскаявшись, полностью возместила причинённый ущерб, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

