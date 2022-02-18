Воровка пошла на кражу, чтобы сделать подарок
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу гитары из магазина техники. Воровкой оказалась 42-летняя жительница Заиграевского района.
Вечером 11 февраля женщина пришла в магазин выбрать подарок. Посоветовавшись с консультантом магазина, покупательница выбрала гитару в чехле стоимостью около девяти тысяч рублей и направилась в прикассовую зону. Убедившись, что на неё никто не обращает внимания, женщина спокойно вышла из торгового зала.
Украденную гитару с попутным транспортом она отправила в Забайкальский край в подарок родственнику.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе следствия подозреваемая призналась в содеянном и раскаявшись, полностью возместила причинённый ущерб, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ женщина украла гитару из магазина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пасынок не работает и сидит на шее пожилых родителей
Второго пострадавшего доставили в Улан-Удэ
Воровка пошла на кражу, чтобы порадовать родственника
Вор забыл улику на столе
Школьник заметил возгорание перед уходом на учёбу
Супружеская пара продавала наркотики в двух регионах
Напавшая на мужчину женщина попросила подругу принести что-нибудь тяжёлое, чтобы удобнее было бить
Выход наледи на реке в Тарбагатайском районе создал опасную ситуацию для сельчан
Жители села, откуда пришлось спасать жительницу Бурятии, не верят в историю с удержанием в рабстве
Больница выплатила десяти пострадавшим более 7 млн рублей
В больницу после аварии госпитализировали двух человек
Погибшей девочке было 10 лет
Труп новорождённой девочки нашли следующим утром в мусорном баке
Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками
Федеральные журналисты заявляют, что свидетельнице по делу запретили с ними общаться