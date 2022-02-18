Вор забыл улику на столе
В Ангарске благодаря генетической экспертизе окурка с места преступления удалось определить подозреваемого в похищении майнингового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.
- По версии следствия, в августе 2021 года, ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель проник через незапертую дверь в дом, расположенный в одном из ангарских садоводств. Пройдя на второй этаж, мужчина заметил находившееся там оборудование для майнинга криптовалюты. В этот момент у него возник преступный умысел на хищение: взяв один из так называемых «асиков», мужчина покинул помещение, причинив своими действиями ущерб в размере более 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Сотрудники угрозыска задержали мужчину в течение суток, однако доказательств вины подозреваемого не было.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий с места преступления был изъят забытый на столе окурок. Проведенная генетическая экспертиза помогла установить, что курил на месте преступления именно задержанный ангарчанин.
Материал уголовного дела по статье «Кража» передан в суд. Похищенное имущество возвращено владелице.
В Ангарске области похитителя майнингового оборудования нашли по генетической экспертизе
Происшествия, Фото:
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