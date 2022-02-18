В Бурятии ребёнок предотвратил пожар

Школьник заметил возгорание перед уходом на учёбу



В селе Поселье в Бурятии ребёнок предотвратил пожар. Об этом случае сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».



17 февраля в Поселье произошёл пожар в помещении котельной в доме.



- Перед уходом в школу восьмилетний ребёнок решил проверить отопительный котёл и обнаружил возгорание. Не растерявшись, он незамедлительно побежал и сообщил соседям, которые вызвали пожарно-спасательную службу, - рассказали в 6-ом Иволгинском отряде государственной-пожарной службы Бурятии.



В результате пожара выгорело потолочное покрытие возле трубы. Причиной, предположительно, стало неправильное обустройство печи и дымохода.

