Школьник заметил возгорание перед уходом на учёбу
В селе Поселье в Бурятии ребёнок предотвратил пожар. Об этом случае сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».
17 февраля в Поселье произошёл пожар в помещении котельной в доме.
- Перед уходом в школу восьмилетний ребёнок решил проверить отопительный котёл и обнаружил возгорание. Не растерявшись, он незамедлительно побежал и сообщил соседям, которые вызвали пожарно-спасательную службу, - рассказали в 6-ом Иволгинском отряде государственной-пожарной службы Бурятии.
В результате пожара выгорело потолочное покрытие возле трубы. Причиной, предположительно, стало неправильное обустройство печи и дымохода.
В Бурятии ребёнок предотвратил пожар
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