Супруги из Ангарска создали интернет-магазин наркотиков

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Супружеская пара продавала наркотики в двух регионах



В Ангарске супружеская пара обвиняется в сбыте наркотиков через Интернет.



Супруги открыли свой интернет-магазин с широким «ассортиментом» наркотиков. Для управления интернет-магазином 41-летний ангарчанин привлёк свою 32-летнюю жену.



Все желающие купить наркотики переводили деньги через электронные платежи и тем самым получали место, где хранятся закладки. Также семья работала с родственниками, занимавшимися торговлей запрещёнными веществами в Красноярске, – тоже супружеской парой.



- Летом прошлого года полицейские Иркутской области совместно с МВД по Красноярскому краю при участии отряда специального назначения «Гром», в ходе спецоперации пресекли деятельность подозреваемых в наркоторговле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По адресам проживания задержанных провели обыски, в результате которых изъяты около 2,5 килограммов различных наркотических веществ, а также 150 тысяч рублей. Помимо этого, на имущество задержанных, в том числе транспорт, наложен арест на сумму более 1,5 миллионов рублей.



На период расследования ангарчан заключили под стражу. В настоящее время уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, организованный преступной группой» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» направлены в суд.



В отношении супругов из Красноярска будет отдельное разбирательство по их месту жительства.



