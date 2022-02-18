Супружеская пара продавала наркотики в двух регионах
В Ангарске супружеская пара обвиняется в сбыте наркотиков через Интернет.
Супруги открыли свой интернет-магазин с широким «ассортиментом» наркотиков. Для управления интернет-магазином 41-летний ангарчанин привлёк свою 32-летнюю жену.
Все желающие купить наркотики переводили деньги через электронные платежи и тем самым получали место, где хранятся закладки. Также семья работала с родственниками, занимавшимися торговлей запрещёнными веществами в Красноярске, – тоже супружеской парой.
- Летом прошлого года полицейские Иркутской области совместно с МВД по Красноярскому краю при участии отряда специального назначения «Гром», в ходе спецоперации пресекли деятельность подозреваемых в наркоторговле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По адресам проживания задержанных провели обыски, в результате которых изъяты около 2,5 килограммов различных наркотических веществ, а также 150 тысяч рублей. Помимо этого, на имущество задержанных, в том числе транспорт, наложен арест на сумму более 1,5 миллионов рублей.
На период расследования ангарчан заключили под стражу. В настоящее время уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, организованный преступной группой» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» направлены в суд.
В отношении супругов из Красноярска будет отдельное разбирательство по их месту жительства.
Супруги из Ангарска создали интернет-магазин наркотиков
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Супружеская пара продавала наркотики в двух регионах
Напавшая на мужчину женщина попросила подругу принести что-нибудь тяжёлое, чтобы удобнее было бить
Выход наледи на реке в Тарбагатайском районе создал опасную ситуацию для сельчан
Жители села, откуда пришлось спасать жительницу Бурятии, не верят в историю с удержанием в рабстве
Больница выплатила десяти пострадавшим более 7 млн рублей
В больницу после аварии госпитализировали двух человек
Погибшей девочке было 10 лет
Труп новорождённой девочки нашли следующим утром в мусорном баке
Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками
Федеральные журналисты заявляют, что свидетельнице по делу запретили с ними общаться
Забайкальцы для перевозки «травы» вызвали таксиста
Мужчины познакомились в вагоне-ресторане
Теперь сельчане опасаются нападения собак на людей
Пожар произошёл этой ночью
Улан-удэнец дал жителю Красноярского края кров и работу, о чём потом сильно пожалел