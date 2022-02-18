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Супруги из Ангарска создали интернет-магазин наркотиков

Супруги из Ангарска создали интернет-магазин наркотиков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Супружеская пара продавала наркотики в двух регионах

В Ангарске супружеская пара обвиняется в сбыте наркотиков через Интернет.

Супруги открыли свой интернет-магазин с широким «ассортиментом» наркотиков. Для управления интернет-магазином 41-летний ангарчанин привлёк свою 32-летнюю жену.

Все желающие купить наркотики переводили деньги через электронные платежи и тем самым получали место, где хранятся закладки. Также семья работала с родственниками, занимавшимися торговлей запрещёнными веществами в Красноярске, – тоже супружеской парой.

- Летом прошлого года полицейские Иркутской области совместно с МВД по Красноярскому краю при участии отряда специального назначения «Гром», в ходе спецоперации пресекли деятельность подозреваемых в наркоторговле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По адресам проживания задержанных провели обыски, в результате которых изъяты около 2,5 килограммов различных наркотических веществ, а также 150 тысяч рублей. Помимо этого, на имущество задержанных, в том числе транспорт, наложен арест на сумму более 1,5 миллионов рублей.

На период расследования ангарчан заключили под стражу. В настоящее время уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, организованный преступной группой» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» направлены в суд.

В отношении супругов из Красноярска будет отдельное разбирательство по их месту жительства.

наркотики

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