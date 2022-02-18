В Бурятии пьяная женщина избила мужчину ковшиком и порезала лицо

Напавшая на мужчину женщина попросила подругу принести что-нибудь тяжёлое, чтобы удобнее было бить
1 января в полицию в Прибайкальском районе позвонила 34-летняя улан-удэнка и заявила, что в селе Ильинка её побил знакомый местный житель.
Районные полицейские пытались опросить женщину, но она сразу же после звонка уехала в Улан-Удэ.
Тогда полицейские направились по месту жительству мужчины, которого звонившая обвинила в побоях. Они обнаружили, что этот мужчина сам избит. Вскоре его и вовсе госпитализировали в больницу. Выяснилось, что он не агрессор, а жертва.
- Несколько часов назад к сельчанину пришёл его знакомый с сожительницей и ещё одной женщиной. В ходе разговора сожительница знакомого, позже сообщившая в полицию о якобы нанесённых ей побоях, стала избивать хозяина жилища. Женщина обвинила его в том, что он ранее написал заявление о краже сотового телефона в полицию на её сожителя. Отметим, что по факту кражи полицейскими было возбуждено уголовное дело, а сотовый телефон изъят у подозреваемого и возвращён владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе драки нетрезвая женщина попросила подругу принести ей что-нибудь тяжёлое, чем удобно наносить побои. Когда подруга принесла ковшик, взяла его и продолжила избивать мужчину, угрожая ему.
Затем, взяв со стола кухонный нож, нанесла несколько неглубоких ранений лица.
Примечательно, что сожитель нападавшей не пытался предотвратить избиение, а в это время искал в доме, что бы ему украсть.
Увидев на тумбочке предмет спора – тот самый сотовый телефон – мужчина демонстративно взял его и «презентовал» подруге сожительницы. Затем сложил в пакет продукты, которые хозяин жилища купил к застолью на новогодние праздники, и забрал их.
Все причастные к нападению задержаны. Возбуждены уголовные по статьям «Грабёж» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
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Происшествия, Фото:
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