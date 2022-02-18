Больница выплатила десяти пострадавшим более 7 млн рублей
Суд в Благовещенске вынес решение о взыскании компенсации с Амурской областной детской клинической больницы, где заразились гепатитом С дети – пациенты гематологического отделения.
- В пользу родителей 10 несовершеннолетних взысканы компенсации морального вреда в размере от 700 до 800 тысяч рублей каждому. Основанием для защиты прокуратурой интересов несовершеннолетних в суде послужили многочисленные факты тяжелого инфекционного заболевания среди детей, требующего длительного медикаментозного и терапевтического лечения, - сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.
В общей сложности взыскано более 7 млн рублей.
Судебные решения вступили в законную силу, исполнены в полном объёме.
О ЧП с заражением детей гепатитом С стало известно в 2018 году. Сперва сообщалось о заражении семи детей. Следователи в рамках уголовного дела позже установили, что заражённых с 2009 по 2018 годы было гораздо больше.
По версии следствия, в результате халатности в больнице допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильных медицинских инструментов. В результате 164 ребёнка заразились вирусным гепатитом С.
Прокуратура Амурской области и областное управление Роспотребнадзора проводит работу по защите интересов остальных пострадавших.
В Амурской области дети заразились гепатитом в больнице
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