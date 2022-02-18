В больницу после аварии госпитализировали двух человек
Стали известны подробности ДТП, которое произошло ночью 17 февраля в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, виновник аварии был пьян.
- Ночью 20-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Церес», следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Новая Брянь в направлении посёлка Заиграево, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП два пассажира – 20-летняя девушка и 17-летний молодой человек – с травмами были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
Водитель и ещё один пассажир после осмотра и оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.
В Бурятии виновник ДТП с несколькими пострадавшими был пьян
Происшествия, Фото:
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