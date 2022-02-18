Читинца посадили за 6 лет за гибель девочки в ДТП

Погибшей девочке было 10 лет
18-летний житель Читы отправится на шесть лет за решётку за спровоцированное им ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
2 сентября 2021 года молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21061 в состоянии опьянения, в районе кафе «Марал» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Nissan и Toyota. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, пассажирка автомобиля Toyota. Ещё двое пассажиров этого же автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Приговором суда подсудимому назначено шесть лет в исправительной колонии общего режима, также он лишён водительских прав на 2 года 10 месяцев.
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Происшествия, Фото:
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