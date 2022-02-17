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В Чите будут судить женщину, задушившую дочь футболкой

В Чите будут судить женщину, задушившую дочь футболкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Труп новорождённой девочки нашли следующим утром в мусорном баке

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Читы, которая обвиняется в убийстве новорождённого ребёнка сразу же после родов.

По версии следствия, 2 декабря 2020 года женщина в своей квартире родила доношенную жизнеспособную девочку. Думая, что не сможет вырастить ребёнка, она сразу же задушила её детской футболкой.

На следующее утро женщина выбросила труп ребёнка в мусорный контейнер, где её обнаружил дворник.

- Личность женщины удалось установить лишь спустя год, после проведения многочисленных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в том числе судебных экспертиз. В ходе предварительного расследования обвиняемая признала свою вину, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

убийство новорожденного ребенка

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