В Бурятии «Честному детективу» не удалось попасть на суд по убийству в Клюквенной пади

Федеральные журналисты заявляют, что свидетельнице по делу запретили с ними общаться
Начался суд над фигурантами дела по двойному убийству в местности Клюквенная падь в Кабанском районе Бурятии. Попасть в зал суда пыталась съёмочная группа программы «Честный детектив» - авторской программы Эдуарда Петрова (12+), которая выходит на телеканале «Россия 24».
Однако федеральным журналистам не удалось попасть в зал суда. Заседание почему-то началось намного раньше назначенного накануне времени, а во-вторых, было неожиданно прервано.
- Участники процесса вышли на улицу, арестованных полицейских посадили в автозаки и увезли. Нам показалось, что все присутствующие находились в лёгком недоумении от происходящего, - говорится в Telegram-канале «Честного детектива».
По их данным, главной свидетельнице по делу запретили общаться с московскими журналистами.
В преступлении обвиняются местные стражи порядка. Убийства произошли в августе 2002 года. Две подруги 17 и 18 лет отправились отдыхать с местными милиционерами. Компания выпивала, а вскоре между ними произошла ссора. В итоге подозреваемые расправились с девушками топором.
Некоторое время подруги числились пропавшими без вести, однако потом в милицию поступило сообщение от анонима. Он сообщил, что обнаружил обгорелые тела девушек в яме. Родители опознали девушек, их похоронили, но, что же произошло, оставалось неизвестным 17 лет.
Лишь в конце 2019 года были задержаны бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции. По версии, который озвучил «Честный детектив», подозреваемые сами занимались расследованием дела, поэтому вскоре тома дела ушли в архив. Загадочно погибли два следователя, которые вели это дело - один был застрелен на охоте, другой прямо на рабочем месте был убит стажёром.
Подозреваемым правоохранителям предъявили обвинения. Один из мужчин обвиняется в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление. Второй – в незаконном приобретении, передаче, хранении оружия, убийстве двух лиц, покушении на убийство, похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Третий – в похищении человека и покушении на убийство. Уголовное дело ушло в суд в июле прошлого года.
Весной 2020 года председатель СК России Александр Бастрыкин дал личное поручение СУ СК России по Бурятии по поводу этого дела. Он поручил проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых процессуальных решениях.
Спустя 17 лет стало известно про ещё одну потерпевшую, которой удалось выжить. На прошедшем заседании суда она рассказала свою версию случившегося.
Последний раз она видела подруг за несколько часов до их смерти возле магазина. Тогда к ним подъехали милиционеры. Один из них предложил им сесть в салон, и те сразу согласились. Ей тоже предлагали, но она отказалась.
Спустя годы молчания девушка рассказала, что ей угрожали расправой. Когда она вспоминала события тех дней в суде, сельчанке стало плохо – она громко вздыхала, предположив, что поднялось артериальное давление.
- Ой, плохо мне… - сказала в суде девушка.
- Вам плохо? – переспросил судья.
- Да. Давление поднялось.
Родители погибших девушек ходят на каждое заседание. И до сих пор тяжело вспоминать о произошедшем. Они надеются, что виновные будут наказы, и в этом резонансном деле будет поставлена точка.
Дело будут рассматривать присяжные заседатели, отбор кандидатов в коллегию проходил в закрытом режиме.
В Бурятии «Честному детективу» не удалось попасть на суд по убийству в Клюквенной пади
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками
Забайкальцы для перевозки «травы» вызвали таксиста
Мужчины познакомились в вагоне-ресторане
Теперь сельчане опасаются нападения собак на людей
Пассажиры грузовика получили травмы
Пожар произошёл этой ночью
Улан-удэнец дал жителю Красноярского края кров и работу, о чём потом сильно пожалел
Женщина стала жертвой мошенников, пытаясь обменять путёвку в один детсад на другой
Молодой человек получил несколько ножевых ранений, отказавшись везти незнакомцев
Нападавший угрожал пневматическим пистолетом
Женщина живёт у своей знакомой
«Чёрного» лесоруба поймали в Селенгинском районе
Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
Нерадивый отец получил девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении