В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству

Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству». Он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в июле 2019 года в Комбинат по благоустройству сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили местного жителя для отбывания наказания. Этот мужчина был отправлен судом на обязательные работы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Мужчину временно приняли на работу уборщиком. Однако, не желая отбывать наказание, он обратился к знакомому с просьбой решить вопрос с освобождением от наказания. Приятель, выступая посредником, встретился с мастером учреждения и, договорившись, передал ему коньяк и сухие пайки общей стоимостью более 21 тыс рублей. При этом мастер сам настоял на взятке в виде продуктов и дорогого алкоголя.
Получив пайки и спиртное, подозреваемый составил фиктивные табеля учёта отработанного времени. Он передал их осужденному для предъявления в уголовно-исполнительную инспекцию и снятия судимости.
В последующем подозреваемый чиновник получил повышение по службе, и сейчас занимает должность заместителя директора Комбината по благоустройству.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Справка:
Основной задачей муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» является текущее содержание города, в том числе ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов.
В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.
Кроме того, ведётся деятельность по вывозу строительных(производственных) и жидких бытовых отходов, уборка прилегающей территории, предоставление в аренду специализированной техники, как населению города, так и юридическим лицам.
В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству
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