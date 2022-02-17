В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству

Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству». Он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в июле 2019 года в Комбинат по благоустройству сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили местного жителя для отбывания наказания. Этот мужчина был отправлен судом на обязательные работы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.



Мужчину временно приняли на работу уборщиком. Однако, не желая отбывать наказание, он обратился к знакомому с просьбой решить вопрос с освобождением от наказания. Приятель, выступая посредником, встретился с мастером учреждения и, договорившись, передал ему коньяк и сухие пайки общей стоимостью более 21 тыс рублей. При этом мастер сам настоял на взятке в виде продуктов и дорогого алкоголя.



Получив пайки и спиртное, подозреваемый составил фиктивные табеля учёта отработанного времени. Он передал их осужденному для предъявления в уголовно-исполнительную инспекцию и снятия судимости.



В последующем подозреваемый чиновник получил повышение по службе, и сейчас занимает должность заместителя директора Комбината по благоустройству.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



Справка:



Основной задачей муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» является текущее содержание города, в том числе ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов.



В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.



Кроме того, ведётся деятельность по вывозу строительных(производственных) и жидких бытовых отходов, уборка прилегающей территории, предоставление в аренду специализированной техники, как населению города, так и юридическим лицам.



