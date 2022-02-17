 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству

В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству». Он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в июле 2019 года в Комбинат по благоустройству сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили местного жителя для отбывания наказания. Этот мужчина был отправлен судом на обязательные работы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчину временно приняли на работу уборщиком. Однако, не желая отбывать наказание, он обратился к знакомому с просьбой решить вопрос с освобождением от наказания. Приятель, выступая посредником, встретился с мастером учреждения и, договорившись, передал ему коньяк и сухие пайки общей стоимостью более 21 тыс рублей. При этом мастер сам настоял на взятке в виде продуктов и дорогого алкоголя.

Получив пайки и спиртное, подозреваемый составил фиктивные табеля учёта отработанного времени. Он передал их осужденному для предъявления в уголовно-исполнительную инспекцию и снятия судимости.

В последующем подозреваемый чиновник получил повышение по службе, и сейчас занимает должность заместителя директора Комбината по благоустройству.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Справка:

Основной задачей муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» является текущее содержание города, в том числе ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов.

В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.

Кроме того, ведётся деятельность по вывозу строительных(производственных) и жидких бытовых отходов, уборка прилегающей территории, предоставление в аренду специализированной техники, как населению города, так и юридическим лицам.

взятка комбинат по благоустройству

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству
В Улан-Удэ задержан замдиректора комбината по благоустройству
Происшествия, 17.02.2022
Подозреваемый взял взятку коньяком и сухпайками
В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали сборщиков конопли
В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали сборщиков конопли
Происшествия, 17.02.2022
Забайкальцы для перевозки «травы» вызвали таксиста
Забайкалец украл у пьяного вахтовика в поезде 185 тысяч
Забайкалец украл у пьяного вахтовика в поезде 185 тысяч
Происшествия, 17.02.2022
Мужчины познакомились в вагоне-ресторане
В селе в Бурятии собаки загрызли сородича
В селе в Бурятии собаки загрызли сородича
Происшествия, 17.02.2022
Теперь сельчане опасаются нападения собак на людей
В Иркутске столкнулись тепловоз и грузовик
В Иркутске столкнулись тепловоз и грузовик
Происшествия, 17.02.2022
Пассажиры грузовика получили травмы
Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область
Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область
Происшествия, 17.02.2022
Улан-удэнец дал жителю Красноярского края кров и работу, о чём потом сильно пожалел
Улан-удэнка заплатила мошеннику за путёвку в детсад
Улан-удэнка заплатила мошеннику за путёвку в детсад
Происшествия, 17.02.2022
Женщина стала жертвой мошенников, пытаясь обменять путёвку в один детсад на другой
Улан-удэнца порезали ножом, по ошибке приняв за таксиста
Улан-удэнца порезали ножом, по ошибке приняв за таксиста
Происшествия, 17.02.2022
Молодой человек получил несколько ножевых ранений, отказавшись везти незнакомцев
Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»
Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»
Происшествия, 17.02.2022
Нападавший угрожал пневматическим пистолетом
Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу
Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу
Происшествия, 17.02.2022
«Чёрного» лесоруба поймали в Селенгинском районе
В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия, 17.02.2022
Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
Происшествия, 17.02.2022
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Происшествия, 17.02.2022
Нерадивый отец получил девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^