В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали сборщиков конопли

Забайкальцы для перевозки «травы» вызвали таксиста
Вечером 11 февраля сотрудники ДПС в Мухоршибирском районе Бурятии остановили машину для проверки документов. В автомобиле находился 28-летний водитель и два пассажира.
В ходе осмотра на заднем сиденье полицейские изъяли два белых полимерных мешка, наполненные сухой растительной массой с характерным запахом конопли. Водитель автомобиля пояснил, что мешки принадлежат пассажирам, а сам он работает таксистом. Получив от диспетчера заявку, водитель забрал мужчин с указанного адреса.
Позже экспертиза показала, что изъятое – это более двух килограммов марихуаны.
Подозреваемые сознались, что наркотики принадлежат им, а сами прибыли из Забайкалья в Мухоршибирский район для сбора наркотиков. Оба ранее не судимы.
Также мужчины привлечены к административной ответственности по ст.6.9 КоАП за отказ от освидетельствования на предмет употребления наркотических средств.
Также вечером 13 февраля в ходе рейда задержали в поле недалеко от села Новый Заган 31-летнего жителя Забайкальского края, у которого обнаружили и изъяли около трёх кило марихуаны.
- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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