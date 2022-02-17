В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали сборщиков конопли

Забайкальцы для перевозки «травы» вызвали таксиста



Вечером 11 февраля сотрудники ДПС в Мухоршибирском районе Бурятии остановили машину для проверки документов. В автомобиле находился 28-летний водитель и два пассажира.



В ходе осмотра на заднем сиденье полицейские изъяли два белых полимерных мешка, наполненные сухой растительной массой с характерным запахом конопли. Водитель автомобиля пояснил, что мешки принадлежат пассажирам, а сам он работает таксистом. Получив от диспетчера заявку, водитель забрал мужчин с указанного адреса.



Позже экспертиза показала, что изъятое – это более двух килограммов марихуаны.



Подозреваемые сознались, что наркотики принадлежат им, а сами прибыли из Забайкалья в Мухоршибирский район для сбора наркотиков. Оба ранее не судимы.



Также мужчины привлечены к административной ответственности по ст.6.9 КоАП за отказ от освидетельствования на предмет употребления наркотических средств.



Также вечером 13 февраля в ходе рейда задержали в поле недалеко от села Новый Заган 31-летнего жителя Забайкальского края, у которого обнаружили и изъяли около трёх кило марихуаны.



- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.

