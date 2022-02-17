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Забайкалец украл у пьяного вахтовика в поезде 185 тысяч

Забайкалец украл у пьяного вахтовика в поезде 185 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины познакомились в вагоне-ресторане

В Читинский линейный отдел транспортной полиции поступило заявление от пассажира поезда «Москва - Владивосток». У него украли 185 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в краже, им оказался 30-летний житель Жирекена Забайкальского края.

Как выяснилось, пострадавший мужчина следовал на работу вахтовым методом. В вагоне-ресторане он познакомился с забайкальцем, после чего они начали распивать спиртные напитки. Проследовав в свое купе, потерпевший лег спать, а забайкалец, убедившись, что пассажиры вагона не видят его, украл с полки кошелёк с деньгами.

В тот же день забайкалец вышел из поезда через соседний вагон и потратил в Чите часть денег, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

Воришка задержан, он возместил причинённый ущерб в полном объёме. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража», и грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
кража

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