В Иркутске столкнулись тепловоз и грузовик

Пассажиры грузовика получили травмы
17 февраля в Иркутске по улице Ракитная на железнодорожном переезде, расположенном на производственной базе ООО «Савиновские Магнезиты», столкнулись грузовик «МАЗ» и движущийся маневровый тепловоз.
- В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров грузовика получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иркутская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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