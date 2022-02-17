В Иркутске столкнулись тепловоз и грузовик





17 февраля в Иркутске по улице Ракитная на железнодорожном переезде, расположенном на производственной базе ООО «Савиновские Магнезиты», столкнулись грузовик «МАЗ» и движущийся маневровый тепловоз.- В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров грузовика получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Иркутская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.