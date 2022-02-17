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Под Иркутской с горящей стройки вынесли 16 газовых баллонов

Под Иркутской с горящей стройки вынесли 16 газовых баллонов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл этой ночью

В строящемся здании в квартале «Стрижи» в посёлке Маркова под Иркутском произошёл крупный пожар.

Сообщение о сильном задымлении в двухуровневом цоколе, выполненном из монолитного железобетона, расположенном в котловане, поступило сегодня в 00:24. К месту были направлены четыре автоцистерны, штабной автомобиль, 18 пожарных.

На момент прибытия первого подразделения внутри помещений была высокая температура, наблюдалось плотное задымление. По словам охраны, внутри находились газовые баллоны. Существовала угроза их взрыва и обрушения строительных конструкций.

Пожарные проложили магистральную линию от пожарного гидранта, расположенного в 180 метрах от места. В 6:39 пожар был локализован, открытое горение удалось ликвидировать в 7:20.

Из помещений пожарные вынесли 16 газовых баллонов.


Пожар уничтожил деревянную опалубку строящегося дома на площади 570 метров. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение. Погибших, травмированных нет.

Дознавателям предстоит установить точную причину возникновения пожара и виновное лицо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар

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