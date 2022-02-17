 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область

Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Улан-удэнец дал жителю Красноярского края кров и работу, о чём потом сильно пожалел

В Улан-Удэ к уголовной ответственности за угон автомобиля и кражу будет привлечён уроженец Красноярского края, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина угнал автомобиль 26-летнего улан-удэнца ещё в ноябре 2021 года.

Улан-удэнец по роду деятельности часто бывает в Иркутской области. В октябре в одну из поездок возле придорожного кафе он познакомился с 22-летним уроженцем Красноярска. Новый знакомый рассказал улан-удэнцу, что не имеет постоянного места жительства и ищет работу. Молодой человек предложил ему подработать с ним. Почти месяц новый знакомый исправно трудился, периодически сопровождая его в Иркутск.

В начале ноября молодые люди приехали в столицу Бурятии для продажи товара и стали вместе жить в съёмной квартире на улице Борсоева. Спустя несколько дней поздним вечером работник стащил ключи от иномарки и, закрыв снаружи работодателя, угнал автомобиль.

Позже полицейские нашли угнанное авто недалеко от села Тарбагатай. Машина была разбита после аварии, водителя на месте не было. 

Кроме того, выяснилось, что из салона автомобиля украдены предназначенные для продажи 20 банок икры, пять пар унтов и сумка с 300 парами очков.


Угонщик был объявлен в федеральный розыск. В начале февраля его нашли в посёлке Любинский Омской области и передали бурятским полицейским.

Подозреваемый раскаялся. Он рассказал полицейским, что угнал автомобиль, «потому что хотел покататься». Примечательно, что водительских прав у него не было. После совершенного ДТП молодой человек испугался ответственности и остаток ночи прятался в лесу. Затем поутру он вышел к автозаправочной станции, где на попутках направился в Иркутск, а оттуда в Омскую область.

Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.

угон кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область
Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область
Происшествия, 17.02.2022
Улан-удэнец дал жителю Красноярского края кров и работу, о чём потом сильно пожалел
Улан-удэнка заплатила мошеннику за путёвку в детсад
Улан-удэнка заплатила мошеннику за путёвку в детсад
Происшествия, 17.02.2022
Женщина стала жертвой мошенников, пытаясь обменять путёвку в один детсад на другой
Улан-удэнца порезали ножом, по ошибке приняв за таксиста
Улан-удэнца порезали ножом, по ошибке приняв за таксиста
Происшествия, 17.02.2022
Молодой человек получил несколько ножевых ранений, отказавшись везти незнакомцев
Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»
Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»
Происшествия, 17.02.2022
Нападавший угрожал пневматическим пистолетом
Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу
Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу
Происшествия, 17.02.2022
«Чёрного» лесоруба поймали в Селенгинском районе
В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия, 17.02.2022
Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
Происшествия, 17.02.2022
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Происшествия, 17.02.2022
Нерадивый отец получил девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Происшествия, 17.02.2022
Два года женщина была рабыней на ферме в Воронежской области
В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 17.02.2022
«Тойота» слетела с дороги и перевернулась
Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Происшествия, 17.02.2022
Также мужчина пытался застрелить приятеля на глазах у ребёнка 
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Происшествия, 16.02.2022
Жертва мошенников надеялся с помощь «инвестиций» погасить ипотеку
В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП
Происшествия, 16.02.2022
Автомобиль врезался в машину с прицепом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^