Нанятый улан-удэнцем работник угнал авто, разбил и сбежал в Омскую область



Кроме того, выяснилось, что из салона автомобиля украдены предназначенные для продажи 20 банок икры, пять пар унтов и сумка с 300 парами очков.





В Улан-Удэ к уголовной ответственности за угон автомобиля и кражу будет привлечён уроженец Красноярского края, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина угнал автомобиль 26-летнего улан-удэнца ещё в ноябре 2021 года.Улан-удэнец по роду деятельности часто бывает в Иркутской области. В октябре в одну из поездок возле придорожного кафе он познакомился с 22-летним уроженцем Красноярска. Новый знакомый рассказал улан-удэнцу, что не имеет постоянного места жительства и ищет работу. Молодой человек предложил ему подработать с ним. Почти месяц новый знакомый исправно трудился, периодически сопровождая его в Иркутск.В начале ноября молодые люди приехали в столицу Бурятии для продажи товара и стали вместе жить в съёмной квартире на улице Борсоева. Спустя несколько дней поздним вечером работник стащил ключи от иномарки и, закрыв снаружи работодателя, угнал автомобиль.Позже полицейские нашли угнанное авто недалеко от села Тарбагатай. Машина была разбита после аварии, водителя на месте не было.Угонщик был объявлен в федеральный розыск. В начале февраля его нашли в посёлке Любинский Омской области и передали бурятским полицейским.Подозреваемый раскаялся. Он рассказал полицейским, что угнал автомобиль, «потому что хотел покататься». Примечательно, что водительских прав у него не было. После совершенного ДТП молодой человек испугался ответственности и остаток ночи прятался в лесу. Затем поутру он вышел к автозаправочной станции, где на попутках направился в Иркутск, а оттуда в Омскую область.Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.